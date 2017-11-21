Покупатель дважды выстрелил в продавца иномарки в Томске, но скончался в больнице

Томский Обзор / Фото: 21 ноября 2017 // Фото: Vk.com/tomsk123

Томские следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство потенциальным покупателем BMW X5, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 15 ноября. По предварительным данным, хозяин иномарки встретился с потенциальным покупателем, который предложил отвезти машину к «знакомому механику». Когда они приехали на место тот достал пистолет и выстрелил во владельца, попав в грудь. Однако мужчина оказал активное сопротивление и стал избивать злоумышленника. Тот, в свою очередь, выстрелил еще раз, попав в ногу владельцу иномарки. Затем пистолет заклинило.

Вытолкнув «покупателя» из машины, потерпевший продолжал наносить ему удары руками и ногами по телу. Злоумышленник же пытался привести пистолет в исправное состояние. Прохожие вызвали полицию и бригаду «скорой», которая доставила мужчин в медицинское учреждение, где стрелявший мужчина скончался через три дня. Потерпевший по настоящее время проходит лечение.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

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