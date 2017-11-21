Экс-заммэра Томска получила условный срок за растрату в период руководства областной стоматологической поликлиникой

21 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

Советский районный суд Томска признал виновной бывшего заместителя мэра Татьяну Домнич в растрате в период руководства медучреждением, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу суда.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Женщина приговорена к 1,5 года лишения свободы условно.

"Помимо условного срока суд лишил Т.Домнич права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях сроком на два года", - сказал представитель пресс-службы.

По информации пресс-службы регионального управления ФСБ, с января 2015 года по январь 2016 года, когда директором областной стоматологической поликлиники была Т.Домнич, руководство меудчреждения необоснованно и незаконно получало вторую заработную плату, "используя авторитет и значимость своей должности".

Татьяна Домнич уволилась из мэрии Томска в конце октября 2017 года по собственному желанию.

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