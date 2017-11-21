В фестивале «Хрустальный Томск» примут участие 29 команд из 10 стран мира

21 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Накануне определился состав участников IV фестиваля ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». Приглашения показать свое мастерство в создании ледовых композиций получили более трехсот скульпторов со всего мира – Казахстана, Франции, Японии, Финляндии, Германии, Китая, Белоруссии, Сербии и Канады.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по итогам работы оргкомитета фестиваля, из 300 предполагаемых участников, было отобрано всего 29 команд. А в финал «Хрустального Томска» вышли те участники, чьи эскизы отличались высоким профессионализмом и тонким художественным вкусом. В этом году из 20 команд- финалистов фестиваля – 7 зарубежных.

Все участники фестиваля соберутся в Томске 10 декабря, с 11 по 16 декабря они будут работать над созданием ледовых композиций. Заготовка льда для фестиваля уже началась. Добавим, в 2017 году организаторы «Хрустального Томска» ставят перед собой и участниками амбициозную задачу: сделать фестиваль международным не только по составу команд, но и по уровню исполнения скульптур, тем более что в этом году скульпторов – участников фестиваля будет в 2 раза больше.

«Из числа заявок, полученных от участников из дальнего зарубежья – Китая, Канады и Сербии, конкурсный отбор прошли команды из Китая и Сербии. Россию в международном фестивале представят Москва, Санкт- Петербург, Петропавловск и другие города. Традиционно к конкурсу присоединятся сибиряки – участники из Новосибирска, Кемерова, Красноярска и, конечно, Томска. Кто бы ни стал в этом году победителем фестиваля, в выигрыше, прежде всего томичи – проекты, подобные «Хрустальному Томску», способны украсить любой город мира», – сказал мэр Томска Иван Кляйн.

Фестиваль «Хрустальный Томск», проводимый по инициативе мэра города, Ивана Кляйна с 2014 года, пройдет с 11 по 16 декабря. На главной площади города, пл. Новосборной, участники фестиваля будут создавать ледяные скульптуры в режиме реального времени.

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