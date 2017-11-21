Томичей приглашают на кинопоказ с нефтяником

Томский Обзор / Фото: 21 ноября 2017 // Фото: Pxhere.com

Завтра, 22 ноября, Petroleum Learning Centre Томского политеха проведет показ фильма «Глубоководный горизонт» (США, 2016), посвященный страшной аварии на нефтяной платформе 2010 года в Мексиканском заливе. После просмотра участники обсудят фильм с точки зрения влияния этого события на нефтегазовую отрасль, поговорят о причинах аварии, сообщает пресс-служба вуза.

Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon («Глубоководный горизонт») произошел в апреле 2010 года в 80 километрах от побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе на месторождении Макондо.

Последовавший после аварии разлив нефти стал крупнейшим в истории США и превратил аварию в одну из крупнейших техногенных катастроф по негативному влиянию на экологическую обстановку.В момент взрыва на платформе погибло 11 человек и пострадало 17 из 126 человек, находившихся на борту, позже появились сообщения о гибели еще двух человек при ликвидации последствий катастрофы.

Фильм «Глубоководный горизонт» как раз и посвящен этим трагическим событиям. После просмотра участники встречи обсудят технологические аспекты шельфовой добычи нефти, упомянутые в фильме, причины аварии, ее последствия, а также то, как подобные инциденты можно предотвратить в будущем.

Модератором обсуждения выступит сотрудник Petroleum Learning Centre ТПУ, инженер лаборатории нефтегазового дела Василий Соловьев. Он является специалистом по шельфовой добыче полезных ископаемых.

Организаторы встречи отмечают, что будут рады увидеть на показе и студентов, и старшеклассников, и всех томичей, интересующихся нефтегазовой тематикой. Планируется, что показ в среду станет первым в серии подобных встреч.

Показ пройдет в 19:00 на улице Усова, 4а (19-й корпус ТПУ, 2 этаж, 220 аудитория). Вход свободный, но для участия нужно пройти онлайн-регистрацию.

Petroleum Learning Centre — единственный в России аккредитованный университетом Heriot-Watt центр подготовки специалистов по разработке месторождений и управлению резервуаром. На базе Petroleum Learning Centre ТПУ реализует совместную магистерскую программу с университетом Heriot-Watt (Эдинбург, Великобритания). По окончании обучения в Petroleum Learning Centre ТПУ выпускники получают диплом Heriot-Watt — такой же, какой выдают выпускникам в Великобритании.

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