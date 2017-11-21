В Томске прошел «Кубок Ростелекома» по бильярду

21 ноября 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в Томске провел соревнования по бильярду среди связистов и партнеров компании. В минувшие выходные за «Кубок Ростелекома» соревновались двенадцать команд из Томска и Новосибирска.

В мероприятии приняли участие 3 команды ПАО «Ростелеком», ЗАО «Томсккосмоссвязь», ГК «Интант», ПАО «МТС» и ООО «Регионкомплектстрой». Общее время соревнований составило около тринадцати часов.

В напряженной и непредсказуемой борьбе победу одержала команда макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» (Новосибирск) в лице Валерия Ермакова и Евгения Виц-Римера. Призеры получили кубки и дипломы, а также специальными призами оператор наградил спортсменов выбивших максимальную серию.

Русский бильярд (русская пирамида) — интереснейшая интеллектуальная игра и в то же время прекрасный вид спорта. Существует несколько видов игры в русскую пирамиду. Например, классическая пирамида, динамическая пирамида, свободная и так далее. Наиболее популярными являются — свободная пирамида (американка), комбинированная пирамида (московская пирамида) и динамическая (невская пирамида). Именно эти виды бильярда организаторы соревнований включили в турнир, предлагая его участникам проявить свои универсальные способности.

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