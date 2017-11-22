ТГУ стал одним из организаторов студенческий олимпиады «Я – профессионал»!

22 ноября 2017 / Томский Обзор

По букве "Я" в названии уже можно опознать причастность к проекту "Яндекса", так что если хотели попасть туда на стажировку, то вот он, шанс:) А еще призерам этой олимпиады можно будет без экзаменов поступить в магистратуру или аспирантуру ведущих вузов страны и постажироваться в крупных компаниях из разных отраслей. В декабре - отборочный этап, в январе - заключительный. 27 направлений, от математики и машиностроения до дизайна и журналистики. Участвовать можно бакалаврам, специалистам и магистрам. По итогам олимпиады сделают единую национальную базу «Молодые профессионалы» для крупнейших работодателей страны.



ТГУ, как один из 30 вузов-партнеров, будет проводить олимпиаду по четырем направлениям: это психология, экология, геология и биотехнологии. Главное: участие бесплатное! И кстати, денежные призы тоже будут:)



Подробно изучить условия участия, положение об олимпиаде и зарегистрироваться на отборочный этап можно на сайте проекта: https://yandex.ru/profi



Регистрируйтесь ДО 5 ДЕКАБРЯ, если хотите попасть в профессиональную элиту страны!

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