В томских «Абрикосах» нашли более 140 кг просроченных продуктов

Томский Обзор / Фото: 22 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Специалисты комитета госветнадзора при проверке ООО «Спар-Томск» сети магазинов «Абрикос» обнаружили нарушение обязательных требований ветеринарного законодательства, сообщается на сайте управлении ветеринарии Томской области.

Нарушения, касающиеся оборота продукции животного происхождения были обнаружены в 22 из 33 магазинов сети.

«В торговых залах магазинов выявлено хранение и реализация продукции животного происхождения с истекшим сроком годности (колбасные изделия, рыба мороженая, полуфабрикаты в тесте, мясные деликатесы, рыбная переработка), поступление продукции без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарно-санитарную безопасность», — говорится в сообщении.

Некачественная продукция весом 143,4 кг сняли с реализации и утилизировали в соответствии с действующим законодательством.

По итогам проверки в отношении должностных лиц возбуждено 22 дела об административных правонарушениях. Виновные оштрафованы на общую сумму в 188 тыс.рублей.

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