Трое рыбаков задохнулись в машине в Колпашевском районе

22 ноября 2017 / Томский Обзор

В Колпашевском районе на берегу озера Карасёвое трое рыбаков задохнулись в автомобиле УАЗ. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, мужчины отправились на рыбалку и накануне не вышли на связь с родственниками. Сегодня тела мужчин были обнаружены жителями Чажемтовского сельского поселения. При осмотре места происшествия в салоне автомобиля обнаружена газовая горелка и баллон с пропаном, в салоне ощущался сильный запах пропана. Предварительная причина смерти – отравление газом.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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