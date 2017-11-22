Томские ученые создали устройство, продлевающее срок службы аккумулятора почти в 3 раза

Томский Обзор / Фото: 22 ноября 2017 // Фото: Inotomsk.ru

Ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники создали прибор для постоянной зарядки аккумулятора без его снятия и подключения к типовому зарядному устройству. Разработку планируют испытать на маршрутных автобусах в Томске зимой 2017 и в 2018 году, сообщает региональный инновационный портал.

«Прибор интегрируется в бортовую сеть автомобиля между генератором и аккумулятором, посылает в аккумулятор высоковольтные импульсы и запускает процесс зарядки. Процесс происходит непрерывно в автоматическом режиме. Как показали лабораторные испытания с каждым циклом зарядки уменьшается время зарядки и увеличивается электрическая ёмкость аккумулятора до максимально возможной. В результате срок службы аккумулятора увеличивается примерно в три раза», — рассказал аспирант ТУСУРа Николай Пляскин.

Принцип работы прибора основан на импульсных технологиях, которые разрабатывал Никола Тесла, а затем американец Джордж Бедини. Идея заключается в том, что катушка насыщается энергией, а после прекращения подачи тока выдает обратный высоковольтный импульс.

«Мы взяли эту идею за основу, буквально «на коленках» собрали первый прототип и проведя испытания увидели, что это действительно работает. Например, в простом свинцово-кислотном аккумуляторе при разрядке на пластинах оседает сульфат свинца, активная площадь электрохимической реакции уменьшается, и энергии, которую может отдать АКБ становится мало, а в процессе городской эксплуатации происходит не полная зарядка АКБ и как следствие накопление сульфата. При воздействии на АКБ короткими высоковольтными импульсами происходит более эффективное и быстрое растворение осевшего сульфата свинца. Мы просто воздействуем не током, а высоким напряжением»», — говорит Николай Пляскин.

У прибора есть зарубежные стационарные аналоги: но для подзарядки аккумулятор нужно снимать и подключать к зарядному. Комплекс, созданный учеными ТУСУРа, позволяет производить подзарядку без съема аккумулятора, понадобятся только плановые технические осмотры оборудования. Кроме того, томский аппарат дешевле более чем в три раза, а срок его службы составляет до десяти лет.

Основная область применения прибора — автотранспорт, однако комплекс может быть адаптирован для применения во всех сферах где используются аккумуляторы как резервные источники электропитания, которые затем нужно заряжать, например, в медицинской технике, системах связи, безопасности, управления и контроля, солнечных и ветровых электростанциях, а также для зарядки АКБ аккумуляторного ручного инструмент и т.д..

«Для маршруток прибор особенно актуален. Он повышает плотность электролита, благодаря этому аккумулятор не будет замерзать при температуре до минус пятидесяти градусов, а также позволит произвести гарантированный пуск двигателя. Сейчас водители автобусов меняют аккумулятор примерно раз в полтора два года, а наш комплекс поможет продлить срок его службы», — пояснил Николай Пляскин.

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