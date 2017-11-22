Заммэра Томска Александр Цымбалюк покидает пост

22 ноября 2017 / Томский Обзор

Завтра, 22 ноября, заместитель мэра Томска Александр Цымбалюк покидает свой пост. Как сообщает пресс-служба мэрии, его обязанности временно возложены на заместителя мэра Томска по экономике Михаила Ратнера.

Александр Цымбалюк осуществлял оперативное управление деятельностью администрации и ее органов. В его введении находились вопросы, связанные со строительством, реконструкцией и проведением капитального ремонта муниципальных объектов, организация дорожной деятельности, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Томска, исполнение ряда муниципальных программ, а также решение вопросов обманутых дольщиков.

Александр Цымбалюк являлся официальным представителем мэра в Думе города Томска. Последние два года исполнял обязанности первого заместителя мэра.

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