Шашлык от Межениновской птицефабрики «Деликатесный» вошел в число лучших товаров России

22 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Межениновская птицефабрика

Продукция Межениновской птицефабрики победила во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». Церемония награждения состоялась сегодня в здании администрации Томской области.

Ранее продукция птицефабрики была отмечена дипломами областного конкурса «Лучшие товары Томска и Томской области». В конкурсе участвовали колбаса вареная «Российская», колбаски для гриля «Межениновские» из трех видов мяса, пельмени «Столичные», колбаса полукопченая «Ветчинно-рубленая», сосиски «Малышок», и шашлык «Деликатесный». Из шести представленных позиций четыре вошли в число лауреатов конкурса, оставшиеся два удостоились звания дипломанта.

На всероссийском конкурсе Межениновская птицефабрика представила два продукта из четырех лауреатов областной премии. За место в сотне лучших товаров России боролись сосиски «Малышок» и шашлык «Деликатесный». В результате шашлык «Деликатесный» выиграл сразу в двух номинациях: лауреат и новинка конкурса «100 лучших товаров России». Сосиски «Малышок» удостоились звания дипломанта.

Конкурс, организаторами которого в Томской области выступают «Томский ЦСМ», межведомственная комиссия по качеству и безопасности товаров и услуг, а также областной департамент потребительского рынка, состоялся в 20-й раз. Всего в этом году на федеральный этап конкурса были представлены 2091 товар от 1338 предприятий.

Фото: Межениновская птицефабрика

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