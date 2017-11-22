МТС в Томске расскажет о способах трансформации бизнеса

22 ноября 2017 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Компания МТС проведет в Томске 30 ноября бизнес-клуб «Digital-трансформация» для действующих и потенциальных корпоративных клиентов. Представители бизнеса томского региона смогут узнать о том, какие технологии будут определять деятельность успешных компаний на ближайшие годы.

На площадке «Строганина-бар» (ул. Карла Маркса, 17А) соберутся более 50 представителей регионального бизнеса, среди которых — топ-менеджеры крупнейших компаний Томской области. Эксперты индустрии расскажут участникам конференции, как адаптировать компанию к новой цифровой реальности без потерь и с пользой для бизнеса.

На мастер-классах участники бизнес-клуба смогут познакомиться с передовыми разработками МТС для корпоративных клиентов, продегустировать меню «мобильной гастрономии» — Виртуальная АТС, FMC, Автосекретарь. А также узнать, в чем магия интернета вещей (IoT) — сервиса Телеучет и решения для контрольно-кассовой техники, и какие новые возможности открываются для бизнеса с применением облачных решений. Участники конференции смогут получить ответы на актуальные вопросы от топ-менеджеров и экспертов МТС в формате динамичного ток-шоу.

Бизнес-клуб МТС традиционно станет для участников деловой сферы возможностью поделиться опытом внедрения инновационных технологий и протестировать новые продукты от МТС в рамках лабораторий от экспертов телекоммуникационной отрасли.

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