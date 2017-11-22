Завтра стартует международный фестиваль хореографии «Арена Томск»

22 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

Завтра, 23 ноября, в более 1 500 танцоров из Сибири и Казахстана соберутся в Томске на IV международном фестивале-конкурсе хореографии «Арена Томск», сообщает пресс-служба мэрии.

В течение трех дней участники познакомят томичей с разнообразием танцевальных дисциплин, среди которых «Народно-сценический танец», «Стилизованный народный танец», «Современная хореография», «Классическая хореография», «Эстрадная хореография» и «Стрит денс шоу». Ведущие российские и европейские хореографы проведут для всех желающих профессиональные мастер-классы.

В заключительный день фестиваля, 26 ноября, в 15.00 во Дворце зрелищ и спорта (ул. Красноармейская, 126) пройдет гала-концерт конкурса, на котором выступят лучшие танцевальные коллективы и состоится награждение конкурсантов. Гостями и судьями фестиваля станут заслуженные хореографы России и Европы, профессора и деятели культуры.

«Арена Томск» – это открытая творческая площадка, созданная для развития современной танцевальной культуры, повышения квалификации преподавательского состава, укрепления творческих связей между танцорами России и ближнего зарубежья.

Билеты можно приобрести в школе танцев «Атмосфера» (ул. Сибирская, 29/1), в профкомах вузов и на сайте мероприятий Томска.

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