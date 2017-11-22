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Районные администрации круглосуточно принимают жалобы томичей на плохую уборку снега

Томские новости, ЖКХ, горячая линия уборка снега куда жаловаться не чистят снег город завалило Районные администрации круглосуточно принимают жалобы томичей на плохую уборку снега

В районных администрациях Томска заработали телефоны круглосуточной «горячей линии» по уборке снега, сообщает пресс-служба мэрии.

Позвонив по указанным ниже номерам томичи могут сообщить о некачественной уборке снега во внутриквартальных и дворовых территориях, а также о складировании снега в неположенных местах.

Телефоны «горячей линии»:

«По результатам полученных сообщений специалисты администраций районов должны провести проверку. В случае, если управляющие компании уклоняются от исполнения своей работы, будут применены штрафные санкции, согласно действующему законодательству», – подчеркнул мэр Иван Кляйн.

Напомним, ранее по поручению главы города в муниципальном «Спецавтохозяйстве» организована также круглосуточная телефонная линия для сообщений о некачественной очистке от снега улично-дорожной сети. Ее номера: 26-66-39, 26-55-21.

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