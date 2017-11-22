Районные администрации круглосуточно принимают жалобы томичей на плохую уборку снега

22 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В районных администрациях Томска заработали телефоны круглосуточной «горячей линии» по уборке снега, сообщает пресс-служба мэрии.

Позвонив по указанным ниже номерам томичи могут сообщить о некачественной уборке снега во внутриквартальных и дворовых территориях, а также о складировании снега в неположенных местах.

Телефоны «горячей линии»:

56-40-95 (Кировский район);

51-76-90 (Ленинский район);

54-11-89 (Советский район);

65-94-93 (Октябрьский район).

«По результатам полученных сообщений специалисты администраций районов должны провести проверку. В случае, если управляющие компании уклоняются от исполнения своей работы, будут применены штрафные санкции, согласно действующему законодательству», – подчеркнул мэр Иван Кляйн.

Напомним, ранее по поручению главы города в муниципальном «Спецавтохозяйстве» организована также круглосуточная телефонная линия для сообщений о некачественной очистке от снега улично-дорожной сети. Ее номера: 26-66-39, 26-55-21.

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