Томичам расскажут о региональных школах авангарда 20-х годов

22 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Лекция-концерт «Региональные школы авангарда в начале 1920-х годов» пройдет в Томске 2 декабря в рамках в рамках просветительского проекта, посвященного знаковому явлению в истории отечественной и мировой культуры – русскому авангарду.

Как сообщают соорганизаторы из Сибирского филиала государственного Центра современного искусства, искусствовед Андрей Сарабьянов (Москва) прочитает лекцию о том, как развивались региональные школы авангарда в 1920-х годах. Выступление начнется коротким фильмом об истории русского искусства XX века и закончится авангардными произведениями 1900–1920-х годов в исполнении Московского ансамбля со-временной музыки. В программе концерта пьесы из балета С. Прокофьева «Стальной скок», пьесы Д. Шостаковича из оперы «Нос», пьесы Н. Рославца и А. Лурье. Взаимодополняемость визуального и музыкального контекстов позволит погрузиться в эпоху с большей глубиной.

«Русский авангард — одна из великих эпох мирового искусства. Как это ни странно, но он до сих пор недооценен российским культурным сообществом. Цикл лекций в программе „Путешествия русского авангарда“ призван помочь широкому зрителю разобраться в сути этого художественного явления», — рассказал Андрей Сарабьянов.

Проект «Путешествие русского авангарда» стартовал 21 сентября в Государственном центре современного искусства в Москве и продолжается в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Томске и Самаре. Каждая лекция курса посвящена одному из аспектов авангарда и его судьбе в отдельном городе.

Лекция пройдет в актовом зале Томского госуниверситета (пр.Ленина, 36). Начало в 18.00. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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