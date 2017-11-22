Мокрый снег и гололед ожидают томичей завтра

22 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Завтра, 23 ноября, в Томске ожидаются небольшой мокрый снег и гололед, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

В Томске ожидается облачная погода с прояснениями, ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -2…-4 °С, днем -1…+1 °С.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и дорожного движения.

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