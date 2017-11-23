В ТГУ разработали онлайн-курс, который учит, как пользоваться онлайн-курсами

23 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

На российской платформе Stepik стартовала запись на новый MOOK ТГУ «Использование онлайн-курсов для непрерывного самообучения». Этот ресурс рассказывает, что такое онлайн-курсы, для чего они нужны, где и как их искать. Для студентов ТГУ курс открыт, остальные желающие пройти обучение могут связаться с сотрудниками ИДО (2 корпус ТГУ, 2 этаж, 8 кабинет или office@ido.tsu.ru ) и получить доступ.

Авторами курса стали методист и аналитик образовательных онлайн-проектов ТГУ Ульяна Захарова, оператор массовых открытых онлайн-курсов (МООК) ТГУ Андрей Пархоменко и видеомонтажер МООК ТГУ Ольга Дворянкина.

«Мы постарались сделать МООК, который будет полезен начинающим пользователям онлайн-курсов. Обучение на них – одна из тенденций современного образования. Слушатели узнают о курсах, научатся регистрироваться, ориентироваться в структуре, выполнять задания, общаться с сокурсниками и командой курса, а также решать возможные технические проблемы. Курс будет полезен преподавателям, студентам и всем тем, кто хочет изучать новое, получать дополнительные компетенции без отрыва от работы и учёбы», – говорит Ульяна Захарова.

Курс рассчитан на 3 недели, по 5 часов учебной нагрузки каждая. Слушатели поймут, чем МООК отличается от других форм дистанционного обучения, как найти онлайн-курс, соответствующий потребностям и интересам, как решать технические вопросы. По итогам обучающиеся напишут рефлексивное эссе «Моя оценка потенциала онлайн-курсов для непрерывного самообучения».

Курс бесплатный, и при успешном выполнении всех заданий слушатели получат сертификаты Томского государственного университета.

«МООК включен в дисциплину «Основы информационной культуры», преподаваемой на программах бакалавриата ТГУ. Это, разумеется, не единственный онлайн-курс, результаты которого учитываются преподавателями ТГУ. Институт дистанционного образования сформировал каталог рекомендованных для изучения МООК и просит другие подразделения помочь в его наполнении, предложить курсы, которые можно встраивать в образовательные программы», – говорит Ульяна Захарова.

Сейчас в ТГУ студенты могут учиться на онлайн-курсах и получать перезачет или проходить переаттестацию по нескольким дисциплинам. Например, магистранты «Института человека цифровой эпохи» один-два специальных или факультативных курса добирают на онлайн-платформах.

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