Двое погибли при столкновении ВАЗа и «Газели» на трассе под Томском (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 23 ноября, на трассе Томск — Юрга столкнулись ВАЗ-2107 и «Газель». В результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 4.05 на 30 километре трассы. По предварительным данным, 29-летний водитель легкового автомобиля, двигавшегося в сторону Томска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу где столкнулся со второй машиной.

В результате ДТП водитель и пассажир «Жигулей» скончались до приезда врачей. Для их эвакуации на место происшествия была вызвана бригада спасателей, рассказал Иван Темерев (ТО ПСС). По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Фото: 70.мвд.рф, Иван Темерев

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