На днях томское «Спецавтохозяйство» будет вывозить снег с пр.Мира

23 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

До завтрашнего дня, 24 ноября, муниципальное «Спецавтохозяйство» запланировало вывоз снега по пр. Мира, сообщает пресс-служба мэрии.

В это же время снегоуборочная техника будет работать на участках ул.Яковлева, Учебная, в пер. Светлый и Урожайный.

Участки вывоза снега, а также очередность и периодичность проведения работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

В настоящее время круглосуточно работы по зимнему содержанию города выполняют сотрудники муниципального «Спецавтохозяйства» и подрядчики районных администраций. Всего с начала сезон на городские полигоны вывезено 9465,05 тонн снега.

Ранее, по поручению главы города Ивана Кляйна, в муниципальном «Спецавтохозяйстве» организована также круглосуточная телефонная линия для сообщений о некачественной очистке от снега улично-дорожной сети. Ее номера: 26-66-39, 26-55-21.

По вопросам некачественной уборки снежных масс внутриквартальных и дворовых территорий томичам необходимо обращаться в районные администрации Томска, управляющие компании и ТСЖ.

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