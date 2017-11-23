Томский госуниверситет улучшил позиции в рейтинге QS BRICS за счет работы с иностранными студентами

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Томский госуниверситет поднялся в рейтинге Quacquarelli Symonds (QS) вузов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) с 43 места на 26 в первую очередь благодаря росту показателя количества иностранных студентов, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» ректор вуза Эдуард Галажинский.

«Высокий результат достигнут в основном благодаря росту числа иностранных студентов. Мы выбрали правильные целевые рынки и образовательные ниши — это Юго-Восточная Азия: Вьетнам, Лаос, Индонезия, Малайзия. Также это Средняя Азия, это традиционная геополитическая точка влияния России», — сказал он.

По словам Э.Галажинского, вуз таким образом продвигает российское образовании в Азии, а также привлекает студентов в Россию.

Абитуриенты этих стран интересуются в основном такими специальностями, как информационные технологии, экономика, менеджмент, международные отношения, русский язык как иностранный.

«Улучшение позиций в рейтинге обеспечено также ростом репутации вуза у работодателей и в академическом сообществе. Рост в рейтинге связан также с увеличением количества статей в рецензируемых журналах, количеством цитирований, в целом с более активной позицией университета в последние годы», — добавил ректор ТГУ.

В будущем вуз намерен продолжать развивать все показатели в комплексе для удержания позиции в рейтинге и ее улучшения. В частности, ТГУ будет заниматься развитием партнерских связей.

ТГУ также стал четвертым российским вузом в опубликованном рейтинге.

Как сообщалось, в мировом рейтинге университетов QS, опубликованном в мае, ТГУ занял 323 место (против 377 в 2016 году), замкнув пятерку лидеров среди российских вузов. Согласно дорожной карте, к 2020 году ТГУ должен войти в первую сотню в этом рейтинге.

Томский государственный университет был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. ТГУ занял восьмое место в VIII Национальном рейтинге университетов, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс» по результатам 2016/2017 учебного года, поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.

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