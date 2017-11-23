«МегаФон» в Томске запускает сеть LTE-1800

23 ноября 2017 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

«МегаФон» в Томске запустил в эксплуатацию сеть 4G, работающую в частотном диапазоне 1800 МГц. Дополнительный слой сети улучшит работу мобильного интернета внутри помещений и включит поддержку LTE в старых моделях Apple iPhone и iPad.

За счет использования частот 1800 МГц сигнал базовых станций 4G/LTE распространяется дальше и лучше проходит сквозь стены зданий. Это позволит абонентам 4G «МегаФона» пользоваться высокоскоростным мобильным Интернетом там, где раньше это получалось не всегда: в подвальных помещениях, складах, на окраинах города и проч.

Максимальная скорость передачи данных в сети LTE-1800 может достигать 75 Мбит/с. Смартфон, планшет или USB-модем абонента будет автоматически переключаться на работу в сети LTE-1800, если уровень сигнала традиционной сети 4G (2600 МГц) станет ниже определенного уровня. Таким образом, абонент «МегаФона» всегда будет обслуживаться сетью с наилучшей скоростью мобильного интернета.

«В настоящее время сеть LTE-1800 охватывает практически всю территорию Томска и Северска, и мы продолжаем расширять нашу сеть. Улучшение качества работы 4G-интернета уже могли почувствовать многие наши абоненты, кто активно и часто пользуется смартфоном», — прокомментировал директор «МегаФона» в Томске Андрей Ким.

Кроме того, запуск слоя LTE-1800 позволит начать пользоваться скоростным мобильным Интернетом владельцам таких устройств как Apple iPhone 5, iPad 3, iPad mini, которые не поддерживают стандартный для России диапазон LTE 2600 МГц, но умеет работать с сетями 4G на частотах 1800 МГц.

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