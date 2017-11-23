Из-за плюсовой температуры в Томской области приостановили подготовку ледовых переправ

23 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

На всех реках Томской области приостановлены работы по подготовке ледовых переправ. Это связано с установившейся в регионе теплой погодой.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, подготовка ледовых переправ начинается с сентября — подрядчики выбирают створ будущей переправы, делают отметки, готовят съезды, выравнивают землю, пока она не замерзла.

«Такие мероприятия уже проведены. Следующий этап заключается в намораживании переправы, которое сейчас приостановлено, поскольку в реках поднялась вода, и лед не набрал крепость», — уточнил начальник областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Константин Белоусов.

В сообщении отмечается, что организация переправ возобновится при наступлении минусовой температуры. До декабря, в зависимости от погодных условий, планируется ввести две ледовые переправы под легковой транспорт в Каргасокском районе — на реке Васюган у села Усть-Чижапка и на реке Парабель у села Павлово.

Зимой в Томской области силами томских дорожников ежегодно организуется 19 ледовых переправ общей протяженностью около 10,9 километра.

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