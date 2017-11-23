Двое погибли в утреннем ДТП на трассе Стрежевой — Нижневартовск (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 23 ноября, на трассе Стрежевой — Нижневартовск столкнулись Toyota Hiace и Toyota Corona. В результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.35 на 21 километре трассы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса при обгоне выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП водитель и пассажир Toyota Corona скончались до прибытия врачей. Еще двое пассажиров этого же автомобиля получили травмы и госпитализированы. Семь пассажиров автомобиля «Toyota Hiace» самостоятельно обратились за медицинской помощью.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Фото: 70.мвд.рф

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