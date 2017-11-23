Какую зарплату готовы платить томичам

23 ноября 2017 / На правах рекламы / Фото: Вячеслав Смирнов

Какие специальности востребованы и какую зарплату предлагают сегодня профессионалам из разных сфер в Томске?

Самые востребованные специальности

По данным портала GorodRabot.ru, в настоящее время томские работодатели открыли на сайте более 6,5 тыс. вакансий. В пятёрку крупнейших направлений входят:

• продажи – 14,7% от общего числа вакансий;

• рабочий персонал – 10,9%;

• административный персонал – 7,1%;

• информационные технологии – 7,1%;

• транспорт и логистика – 6,9%.

Если рассматривать отдельные специальности, то самый высокий спрос наблюдается по следующим из них: менеджер – 6,5%, продавец – 3,5%, инженер – 3,4%, консультант 2,6%, водитель – 2,4%, администратор – 2,1% и оператор – 2%.

Уровень зарплат

Средний оклад на ноябрь 2017 года превысил отметку в 28 тыс. рублей. При этом в Томске только каждая десятая вакансия предлагается с зарплатой менее 15 тыс. рублей. Для сравнения в целом по России доля таких предложений составляет более 12%.

Около 26% работодателей готовы платить своим работникам от 15 до 25 тыс. рублей, ещё 20,5% – 25–40 тыс. рублей. Высокие зарплаты от 40 до 60 тыс. рублей предлагают 7,6% компаний, 60–100 тыс. рублей – 5%, а более 100 тыс. рублей – 0,9%. Также томский рынок труда характеризуется весомой долей вакансий с договорной заработной платой – более 30%.

Как показывает статистика, самые высокие оклады предлагаются специалистам в сфере информационных технологий и производства.

Прямо сейчас на «Городе Работ» можно найти следующие предложения: руководитель отдела со средней зарплатой 81 тыс. рублей, электросварщик – 78 тыс. рублей, водитель такси – 67 тыс. рублей, оператор ЧПУ – 58 тыс. рублей, программист 1С – 56,5 тыс. рублей, а также разработчик ПО – 53 тыс. рублей.

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