Первые случаи переохлаждения зафиксированы в Томской области

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

В ноябре в Томской области зарегистрированы первые случаи переохлаждения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В этом месяце с признаками переохлаждения и поверхностного обморожения на станцию скорой помощи в Томске обратилось пять человек. Четверым медики поставили диагноз «переохлаждение» и госпитализировали в стационары. Одному человеку с легкой формой обморожения госпитализация не потребовалась», — уточнил председатель комитета организации медицинской помощи департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Врач подчеркнул, что в морозные дни нужно как можно меньше находиться на холодном воздухе, носить свободную, в несколько слоев, одежду, не игнорировать тревожные сигналы собственного организма и первые признаки обморожения у окружающих.

«Общее переохлаждение организма развивается при температуре тела менее 36°С и характеризуется общей слабостью и сонливостью. Движения становятся скованными, речь замедленной, пульс редким — 60 ударов в минуту», — перечислил симптомы Сергей Дмитриев.

Под влиянием охлаждения может развиваться общая (переохлаждение) и местная (обморожения) холодовая травма или их сочетание.

При обморожении участок кожи белеет (как правило, это кончик носа, скулы и пальцы), становится плотным и твердым, возникает онемение и потеря чувствительности. В этом случае кожу ни в коем случае нельзя растирать снегом — она должна отогреваться постепенно.

«При первых признаках переохлаждения и обморожения, которые, кстати, могут происходить и просто при длительном нахождении на улице зимой (необязательно в крепкий мороз), нужно обращаться за помощью к врачу», — подчеркнул Сергей Дмитриев.

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