Участок трассы Камаевка-Асино-Первомайское открыли после реконструкции за 1 млрд рублей

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Сегодня, 23 ноября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин торжественно открыл движение транспорта на автомобильной дороге Камаевка – Асино – Первомайское после реконструкции первого участка.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, реконструкция автодороги разбита на три этапа по 12,5, 20 и 20 километров. Этот проект областная власть реализует в рамках федеральной программы «ИНО Томск» по личному поручению президента РФ Владимира Путина. Трасса Камаевка – Асино – Первомайское обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение между областным центром и Асиновским, Первомайским, Зырянским и Тегульдетским районами, а также Кемеровской областью и Красноярским краем.

На первый этап реконструкции автодороги из федерального и областного бюджетов направлен 1 млрд рублей. Подрядная организация «Сибавтобан» выполнила переустройство коммуникаций, разборку водопропускных труб, устройство девяти временных объездов, рубку леса и кустарника, снятие почвенно-растительного слоя.

Объем земляных работ составил почти 237 тысяч кубометров. Построен новый мост через реку Итатка, уложено почти 114 тысяч метров квадратных дорожной одежды, установлено 3 350 метров барьерного ограждения, четыре остановочных павильона, 162 дорожных знака, 750 сигнальных столбиков и других конструкций.

На реконструкции автодороги Камаевка – Асино – Первомайское работали 230 человек и 100 единиц строительной техники. К работам были привлечены субподрядные организации, в том числе областное ДРСУ, предприятия «ИССО», «Три кита», «СтройтелекомИнвест».

Движение транспорта по обновленной автодороге открыли губернатор Сергей Жвачкин, генеральный директор компании-подрядчика «Сибавтобан» Андрей Мороцкий и глава Асиновского района Николай Данильчук. Водителям первых автомобилей работники строительной организации вручили подарки. Андрей Мороцкий передал Сергею Жвачкину фирменный сувенир — керн: эта проба асфальта была взята для лабораторных исследований нового дорожного полотна.

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