За год в Томске отловили почти 3,5 бродячих собак, 815 из них усыпили

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2017 // Фото: Владимир Дударев

В 2017 году представители организации «Верный друг» в рамках муниципального контракта отловили 3 449 бродячих собак. Томичи же почти перестали жаловаться на животных, сообщает пресс-служба мэрии.

Процедуру передержки прошли 2634 животных, все они были стерилизованы или кастрированы. Все выпущенные на волю собаки, чипированы и имеют на ушах желтые бирки — показатель того, что пес не агрессивен и прошел стерилизующие процедуры.

В текущем году процедуру эвтаназии прошли 815 безнадзорных животных, признанных агрессивными по мнению экспертов- кинологов.

В сообщении также отмечается, что цена контракта на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных составляет 497 тыс. рублей.

О том, как работает организация, можно прочитать в нашем материале.

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