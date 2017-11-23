Томская установка, перегревающая опухоли, получила официальное право на применение

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2017 // Фото: Tusur.ru

Группа разработчиков Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники получила официальные свидетельства Росздравнадзора и Ростеста, подтверждающие эффективность и безопасность разработанного уникального комплекса локальной гипертермии для лечения онкозаболеваний, сообщает пресс-служба вуза.

Комплекс локальной гипертермии «Феникс-2», над созданием которого в течение нескольких лет работали представители кафедры промышленной электроники ТУСУР в тесном взаимодействии с медиками – специалистами Томского НИИ онкологии, не имеет ни российских, ни зарубежных аналогов. Его главное преимущество – лечение глубоко расположенных опухолей. При работе КЛГ «Феникс-2» поверхностные или игольчатые нагреватели обеспечивают нагрев опухоли на любой глубине, подавляя очаг опухоли и метастазы, практически не затрагивая здоровую ткань. Нагреватели одновременно выступают и датчиками температуры, позволяя исключить введение дополнительных датчиков в опухолевую ткань. Особая запатентованная конструкция обеспечивает нагревание опухоли в строго ограниченных областях, а использование постоянного тока вместо СВЧ-излучения снижает до минимума влияние этой процедуры на организм в целом. Комплекс позволяет осуществлять гибкую регулировку уровня нагрева от щадящей локальной гипертермии (45°C) вплоть до термоабляции (65°C и выше), подразумевающей разрушение области воздействия, в том числе при опухолях костной ткани.

Использование КЛГ «Феникс-2» дает возможность снизить дозу химиопрепаратов при одновременном повышении эффективности. Комплекс может применяться как для курсового лечения, так и во время операции для улучшения результатов оперативного вмешательства.

К настоящему времени коллектив ученых ТУСУР получил все необходимые документы, включая регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2017/6236 и декларацию о соответствии РОСС RU.АЯ46.Д75060 Регионального органа по сертификации и тестированию «РОСТЕСТ-Москва». Таким образом, разработанный в ТУСУР комплекс локальной гипертермии «Феникс-2» получил официальное право применения в лечебных учреждениях: с Томским НИИ онкологии достигнута договоренность о штатном применении комплекса при лечении пациентов.

Комплекс создавался за счет средств инвесторов и региональных и федеральных грантов. В ходе экспериментального исследования эффективности совместно со специалистами Томского НИИ онкологии комплекс заслужил высокую оценку профессионалов.

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