В субботу в Томске перекроют часть Советской

23 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В субботу, 25 ноября, в Томске ограничат движение по ул.Советской на участке от ул.Пирогова до дома по ул.Советской, 97б.

Как сообщает пресс-служба мэрии, перекрытие связано с проведением ООО «Агро-Строй» работ по сносу аварийных деревьев и продлится с 7.00 до 18.00.

Также до 24.00 10 декабря продлится ограничение движения на пересечении ул.Киевская и ул.Косарева с перекрытием одной полосы. На этом участке ООО «Газводстрой» проводит работы по врезке построенного газопровода в существующую магистраль.

Томичей просят соблюдать правила дорожного движения и выбирать другие маршруты.

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