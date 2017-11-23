Томичи одобрили проект бюджета на 2018 год

23 ноября 2017 / Партнерский материал

В среду, 22 ноября, в Думе города Томска состоялись публичные слушания по проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. В результате подавляющее большинство участников поддержали представленный документ.

Информацию по основным доходным и расходным статьям бюджета на 2018 год представила начальник департамента финансов Томска Ирина Ярцева. Заместитель начальника городской налоговой инспекции Инна Кричиняк в качестве содокладчика озвучила информацию по прогнозным собственным доходам муниципалитета.

Томичи также высказали свои предложения и замечания к проекту бюджета. Одним из самых острых вопросов остается газификация Томска. О необходимости финансирования программы говорил председатель ТОС «Сосновый бор» Александр Губарь, вопросы на эту тему звучали и от жителей поселка. Марина Федорова, жительница села Тимирязевского, подняла проблему водоснабжения присоединенных территорий. Живой отклик у собравшихся вызвали выступления Татьяны Бухариной и Александра Добаркина, которые говорили о необходимости выделения дополнительных средств на строительство сетей освещения. Председатель Думы Сергей Панов пояснил, что депутаты в ходе заседания согласительной комиссии по проекту бюджета настояли на выделении на это 15 млн рублей.

Представитель ТОС «Тимирязевский» Альфира Галиулина обозначила необходимость выделения средств на ремонт здания клуба в селе. Кроме того, обсуждались проблемы безопасности дорожного движения, финансирования муниципального пассажирского электротранспорта, капитального ремонта многоквартирных домов, поддержки томской молодежи.

Все высказанные участниками публичных слушаний предложения будут проанализированы и приняты во внимание при дальнейшей работе. Утвердить главный финансовый документ города планируется на общем собрании городской Думы в декабре.

«В слушаниях приняли участие почти сто человек, более того, все желающие могли увидеть происходящее с помощью трансляции в сети интернет. Задача публичных слушаний – еще раз убедиться, что в проекте бюджета учтены запросы, настроения горожан. В принципе, сегодняшнее мероприятие это показало. Подавляющее большинство вопросов, которые поднимали томичи, мы с коллегами рассматривали на собраниях Думы, заседаниях комитетов. Речь идет и об освещении, о водоснабжении, о муниципальном электротранспорте… Надо понимать, что в бюджете закладывается финансирование на определенные направления. Конкретные адреса, которые называли сегодня участники слушаний, зафиксированы внутри муниципальных программ. Все высказанные предложения будут направлены в администрацию города для работы», - отметил по завершению публичных слушаний председатель Думы города Томска Сергей Панов.

Фото: Вероника Белецкая

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