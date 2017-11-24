Сегодня в Томске пройдет акция против насилия в семье

Томский Обзор / Фото: 24 ноября 2017 // Фото: Vk.com/krizcentertomsk

Сегодня, 24 ноября, Томская организация «Женский голос» при поддержке Координационного совета женщин при мэре проведет уличную акцию против насилия в семье и насилия над женщинами.

Как сообщают в организации, мероприятие пройдет в 15.00 на площадке около гостиницы «Сибирь» (пр.Ленина, 91). Необходимый атрибут акции — белая лента, символизирующая отказ от насилия. Организаторы приглашают к участию томичей, нетерпимых к проблеме насилия в отношении женщин и детей. На мероприятии будут раздаваться информационные материалы и традиционный атрибут акции, белая лента, как символ отказа от насилия.

Акция пройдет в рамках кампании «16 дней против домашнего насилия», которая ежегодно проходит с 25 ноября по 10 декабря.

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