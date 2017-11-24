Пожарные эвакуировали 3 человек из горящего здания в Томске

24 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Вчера вечером, 23 ноября, в Томске загорелось производственное здание на ул.Угрюмова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в одноэтажном кирпичном здании поступило в 23.36. К прибытию пожарных был задымлен находящийся внутри помещения лесопильный цех. Звено газодымзащиты вывело из пристроенного к зданию двухэтажного бытового строения 3 человек.

Возгорание удалось ликвидировать лишь к 2.47. В результате пожара внутри лесопильного цеха сгорел 1 штабель круглого леса (15 куб.метров) и отходы лесопиления на общей площади 50 кв.метров.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность производственного оборудования.

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