Томский политех поднялся в рейтинге QS BRICS за счет иностранных студентов

Томский Обзор / Фото: 24 ноября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Томский политехнический университет поднялся в рейтинге QS BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) с 64 места на 49 за счет увеличения доли иностранных студентов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«В рейтинге QS BRICS мы поднялись на 15 позиций, вошли в топ-50. Это неплохо, ведь рейтинг QS BRICS отличается от общего рейтинга QS, в нем, в частности, снижен вес показателей интернационализации (доля иностранных преподавателей и студентов), по которым Томский политех традиционно занимает высокие позиции в мире», — цитирует пресс-служба ректора Петра Чубика.

По доле иностранных студентов ТПУ среди российских университетов в этом рейтинге занимает третье место.

В ТПУ обучается 355 китайских студентов, в том числе по программам бакалавриата «2+2», которые реализуются совместно с Цзилиньским университетом и Шеньянским политехническим университетом. В аспирантуре обучается 26 граждан КНР. Также растет количество обучающихся из Индии.

Кроме того, вуз развивает проекты в рамках Сетевого университета БРИКС, в частности, направление «Водные ресурсы и нейтрализация загрязнений». Так, совместно с китайским Hohai University и Национальным институтом технологий Дургапура (Индия) ТПУ разрабатывает магистерскую программу «Качество природных вод и водоподготовка».

Томский политехнический университет основан в 1896 году. ТПУ занимает 10-е место в национальном рейтинге университетов, подготовленным Международной информационной группой «Интерфакс» по результатам 2016/2017 учебного года.

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