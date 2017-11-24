Животные, птицы и растения изо льда появятся на Новособорной в Томске

Томский Обзор / Фото: 24 ноября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Животных, птиц, растения и образы природных стихий создадут изо льда участники «Хрустального Томска»-2017, сообщает пресс-служба мэрии.

«Тематика фестиваля выбрана неслучайно, мы завершаем Год экологии в России. Наша природа настолько богата, что мастера могут творить в полную силу. В этом году мы расширили для них площадку: новые скульптуры от ледовых мастеров со всей России и из-за рубежа появятся не только вдоль пр. Ленина, но и на аллее, ведущей от фонтана к ул. Советская», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Сегодня уже начата заготовка льда для фестиваля, а 20 команд - участников соберутся в Томске 10 декабря. С 11 по 16 декабря они будут работать над созданием ледовых композиций. В 2017 году организаторы «Хрустального Томска» ставят перед собой и участниками амбициозную задачу: сделать фестиваль международным не только по составу команд, но и по уровню исполнения скульптур.

В прошлом году «Хрустальный Томск» был приурочен к Году российского кино и посвящён 110-летию Александра Роу. Темой для фантазии ледовых мастеров стали образы и сюжеты фильмов-сказок известного режиссера.

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