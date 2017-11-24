Более 20 человек поборются за звание лучшего таксиста Томской области

Томский Обзор / Фото: 24 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

По результатам отборочного этапа конкурса «Лучший таксист Томской области – 2017» в следующий тур прошел 21 участник, которым предстоит пройти проверку теоретических знаний правил дорожного движения.

Как сообщили пресс-служба обладминистрации, всего на участие в конкурсе было подано 75 заявок. На этапе отбора документов большинство претендентов отсеялись из-за того, что имели нарушения, зафиксированные ГИБДД. К следующему туру допущены только участники с «чистой» водительской историей.

Конкурс «Лучший таксист Томской области» состоит из нескольких этапов: после теоретического экзамена участники должны будут продемонстрировать мастерство вождения, а финалистов оценят пассажиры по итогам совершенных поездок. По результатам всех этапов конкурсная комиссия определит победителей в нескольких номинациях и обладателя главного приза, которым в этом году станет автомобиль Skoda Rapid (предоставлен генеральным партнером конкурса).

Второй этап конкурса — тест на знание правил дорожного движения — пройдет в понедельник, 27 ноября, в 16.00 в Томском автомобильно-дорожном техникуме (ул. Суворова, 5).

В конкурсе «Лучший таксист Томской области» 2016 года приняли участие 34 водителя такси, победителем стал индивидуальный предприниматель Андрей Масляков. Генеральным партнером конкурса 2017 года выступает ООО «Максим – Томск».

В Томской области выдано около 13 тысяч разрешений на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Ежедневно только в городе Томске автомобилями такси осуществляется около 40 тысяч поездок в будние дни и свыше 55 тысяч в праздничные.

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