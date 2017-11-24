В воскресенье в Томске пройдет Всероссийский географический диктант

24 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

В воскресенье, 26 ноября, в 12.00 часов (единое для всей страны местное время для старта акции) на восьми площадках в Томской области начнется Всероссийский географический диктант.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в Томске участников акции примет областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (ул. Пирогова, 10) и Национальный исследовательский Томский государственный университет (пр. Ленина, 34-а).

Еще пять площадок для диктанта организованы в Кожевниковском, Первомайском, Верхнекетском и Колпашевском районах.

В 14 часов по московскому времени стартует онлайн-диктант на сайте Dictant.rgo.ru.

Акция проводится Русским географическим обществом в третий раз. Диктант традиционно составлен в трех вариантах: для регионов Центральной России, Сибири и Дальнего Востока. Каждый включает в себя 30 заданий, которые условно разделены на три блока. Первый — вопросы на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на проверку умений работать с картой. Третий — на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений. Максимум за диктант можно набрать 100 баллов. Один из главных принципов акции — анонимность.

Площадки акции «Всероссийский географический диктант» в Томской области

Томская обл., Кожевниковский район, с. Батурино, ул. Школьная, 1;

Томская обл., Кожевниковский район, д. Зайцево, ул. Школьная, 24;

Томская обл., Первомайский район, п. Новый, ул. Школьная, 7;

Томская обл., Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Кирова, 39а;

Томская обл., Верхнекетский район, п.г.т. Белый Яр, ул. Ленина, 6;

Томская обл., Колпашевский район, с. Озерное, ул. Трактовая, 4.

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