Антимонопольщики оштрафовали томское «Спецавтохозяйство» на 25 тыс.рублей

24 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Управление антимонопольной службы вынесло пять постановлений о штрафе членам закупочной комиссии томского УМП «Спецавтохозяйство», сообщает региональное управление ведомства.

«Нарушение выразилось в отстранении участников закупки от участия в аукционе по основаниям, не предусмотренным законодательством о контрактной системе», — говорится в сообщении.

Так, 5 июля УМП «САХ» объявило электронный аукцион на оказание услуг по обучению руководителей и специалистов по охране труда. Было подано 12 заявок, трем участникам было отказано в допуске из-за отсутствия прикрепленного к заявкам электронного документа — согласия участника аукциона на оказание услуг, предусмотренных закупочной документацией.

«Комиссия не учла, что сам факт подачи заявок на участие в аукционе на электронной площадке является выражением согласия на условия, изложенные в документации закупки», — отмечается в сообщении.

Штраф каждому члену закупочной комиссии составил 5 000 рублей.

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