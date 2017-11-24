Штормовое предупреждение объявлено в Томске

Томский Обзор / Фото: 24 ноября 2017 // Фото: PIxabay.com

Завтра днем, 25 ноября, в Томской области ожидается похолодание и порывистый ветер, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

В Томске прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -7…-9 °С, днем -3…-5 °С. На дорогах местами гололедица.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о соблюдении правил личной безопасности и правил дорожного движения.

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