Реконструкция набережной Ушайки в Томске решает комплекс вопросов - губернатор

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

В минувшую пятницу, 24 ноября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел выездное совещание о ходе реконструкции набережной Ушайки.

Как отмечает пресс-служба обладминистрации, работы на объекте ведет группа компаний «СПб-Гранит». Руководитель проекта Артем Котов рассказал губернатору, что подрядчик продолжает шпунтирование левого берега реки, монтаж буронабивных свай и завершает устройство основания под одну из видовых площадок, которая будет готова уже в следующем году. До Нового года предприятие планирует выполнить на объекте бетонные работы и установить подпорные стены берегоукрепления для последующей облицовки гранитными плитами.

«Реконструкция набережной Ушайки решает комплекс вопросов. Мы очистили русло реки, решили проблему несанкционированных стоков, обновили инженерные коммуникации. Теперь создаем архитектурный ансамбль, который станет центром городской жизни, центром притяжения томичей и гостей города всех возрастов», — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.

На выездном совещании губернатор поручил своему заместителю по строительству и инфраструктуре Евгению Паршуто и мэру Томска Ивану Кляйну провести инженерное обследование Каменного моста.

«При необходимости рассматривайте не косметические, а конструктивные решения, чтобы Каменный мост прослужил городу еще не один век», — поручил Сергей Жвачкин.

«Река в центре такого города как Томск — всегда плюс. Но, к сожалению, в нашем случае несколько десятилетий это было минусом, с точки зрения благоустройства. Сегодня мы решаем проблему, и это видно даже самым закоренелым скептикам», — подвел итог выездного совещания губернатор Сергей Жвачкин.

В его работе также приняли участие заместитель главы региона Юрий Гурдин и генеральный директор группы компаний «СПб-Гранит» Андрей Евдокимов.

Напомним, реконструкция набережной Ушайки — это часть приоритетного регионального проекта «Томские набережные», которую областная власть реализует при финансовой поддержке «Газпрома». Согласно проекту, вокруг Большого концертного зала Томской государственной филармонии будет создана рекреационная зона, площадки для культурно-массовых и спортивных мероприятий. Благодаря договоренностям губернатора Сергея Жвачкина и главы компании Алексея Миллера в этом году газовики направляют в томский проект дополнительно полмиллиарда рублей.

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