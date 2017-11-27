«Томь» на выезде уступила астраханскому «Волгарю»

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2017 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 25 ноября, в Астрахани прошел матч 25-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2017-2018 в рамках которого «Волгарь» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Хозяева поля открыли счет на 11 минуте матча — Алексей Сутормин отправил мяч в ворота «Томи». На 55 минуте футболисты «Волгаря» увеличили разрыв. Автором гола стал вновь стал Алексей Сутормин после передачи Ислама Машукова.

Матч закончился со счетом 2:0. Следующую встречу томская команда проведет в марте следующего года. Ее соперником станет ярославский «Шинник».

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