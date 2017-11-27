«Ростелеком» предоставил ТУСУРу новое техническое решение для надежной связи

27 ноября 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В Томске «Ростелеком» объединил учебные корпуса и общежития ТУСУРа, проложив десять километров волоконно-оптических линий связи в подземной кабельной канализации.

Ранее ВОЛС корпоративной вычислительной сети ТУСУРа размещались на опорах контактной сети и внешнего городского освещения. Такое «воздушное базирование» было выбрано более 15 лет назад, как наиболее экономичное, достаточно простое, а значит быстрое в реализации.

Однако существенный недостаток воздушных линий связи заключается в их меньшей защищенности от внешних воздействий, в частности погодных условий и изменений городской среды.

Сегодня, когда учебная, научная и административная деятельность в ТУСУРе всецело осуществляется в едином сетевом информационном пространстве, ключевым требованием к IT- системам вуза становится их надежность.

Томский филиал ПАО «Ростелеком» предложил ТУСУРу построить альтернативную сеть, которая находится под землей и обеспечивает высокую надежность систем связи.

«Для наших партнеров очень важно, что волоконно-оптические линии связи „Ростелекома“ проходят по охраняемым кабельным канализациям, что гарантирует высокую степень защиты от несанкционированного доступа, а также от неблагоприятных погодных условий», — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Ростелеком» обеспечит поддержку и защиту систем связи ТУСУРа от природных и техногенных воздействий. Для этого компания располагает необходимым современным оборудованием для выявления и устранения неисправностей, гарантируя качество сопровождения и обслуживания. Сегодня ПАО «Ростелеком» — лидер в области телекоммуникаций в стране. Поэтому компания способна создать все условия для качественной работы компьютерной и телефонной сети ТУСУРа.

В Томском филиале ПАО «Ростелеком» работают высококвалифицированные специалисты, многие из которых закончили ТУСУР, а сейчас помогают своей alma-mater решить важную задачу по обеспечению надежной связи.

«Можем с гордостью сказать, что мы уверены в своих выпускниках и сотрудниках компании „Ростелеком“, которые разработали и реализовали индивидуальное техническое решение, направленное на повышение качества обучения в университете. Что, в свою очередь, позволит ТУСУРу надежно держать высокую планку подготовки квалифицированных специалистов по самым современным направлениям», — говорит начальник управления связи и коммуникаций ТУСУРа Виктор Ланкин.

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком», на сайте tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800.

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