В Томске открыли памятник Суворову

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

В пятницу, 24 ноября, в Томске в сквере у автодорожного техникума на Суворова, 5 открылся состоялась торжественная церемония открытия памятника великому русскому полководцу Александру Суворову, сообщается на сайте регионального парламента.

Открытие памятника, инициатором которого выступил Союз армян Томской области, приурочено ко дню рождения полководца. В торжественной церемонии приняли участие глава областного Союза армян Рубен Манукян, депутаты областной думы, представители администрации города Томска, ликвидаторы последствий землетрясения в Армении, учащиеся Томского кадетского корпуса, члены армянской диаспоры и национально-культурных автономий региона. Кроме того на открытии присутствовали председатель комитета Законодательной Думы Томской области по экономической политике Виктор Власов и депутат, руководитель фракции «Справедливая Россия» Галина Немцева.

Председатель Союза армян Томской области Рубен Манукян отметил, что памятник Суворову томичам подарен как «дань межнациональной дружбе» и в знак благодарности за помощь в ликвидации последствий землетрясения в Армении в 1988 году.

В приветственном слове депутат Галина Немцева поблагодарила Союз армян за ценный подарок для города и области и обратилась к подрастающему поколению.

«Этот памятник наглядное напоминание о том, какое огромное значение имеет принцип межнациональной взаимовыручки в трудное время. Только это позволит нам и дальше сохранять мир и согласие», — отметила депутат.

Бюст Суворова выполнен из бронзы и весит прядка 200 килограммов. В целом вес монумента составляет около 18 тонн, его высота — 4,5 метра. Для установки памятника близ автодорожного техникума был разбит сквер, где высажены кедры в память о томичах, оказавших помощь в ликвидации последствий землетрясения.

«Сотрудниками Томского государственного архитектурно-строительного университета проводились проектные работы, которые легли в основу этого сквера. Наш университет берет шефство над ним, и мы будем работать дальше для того, чтобы он стал любимым местом для прогулок жителей района», — , — рассказал председатель комитета Законодательной Думы Томской области по экономической политике, ректор ТГАСУ Виктор Власов.

В 2018 году в сквере планируется провести масштабное благоустройство и превратить это место в современную зону отдыха.

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