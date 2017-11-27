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Томские спасатели помогли женщине, пробившей палец иглой швейной машинки

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Вчера вечером, 26 ноября, томские спасателей вызвали на помощь швее на ул.Котовского, 19, сообщает Иван Темерев (ТО ПСС).

Сотрудники ТО ПСС отправились на вызов в 18.20 - сообщалось, что швея попала иглой машинки в палец. Спасатели отсоединили проткнувший палец предмет от швейного механизма. Пострадавшее место было перебинтовано. Пострадавшую отправили в травмпункт, чтобы там достали иглу.

Спасательные работы были завершены к 18.55.

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