Томские спасатели помогли женщине, пробившей палец иглой швейной машинки

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Вчера вечером, 26 ноября, томские спасателей вызвали на помощь швее на ул.Котовского, 19, сообщает Иван Темерев (ТО ПСС).

Сотрудники ТО ПСС отправились на вызов в 18.20 - сообщалось, что швея попала иглой машинки в палец. Спасатели отсоединили проткнувший палец предмет от швейного механизма. Пострадавшее место было перебинтовано. Пострадавшую отправили в травмпункт, чтобы там достали иглу.

Спасательные работы были завершены к 18.55.

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