В Томской области мужчина подозревается в убийстве жены и троих детей

27 ноября 2017 / Томский Обзор

В Томской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве жены и троих детей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, инцидент произошел накануне, 26 ноября, в поселке Маркелово Шегарского района. Здесь 37-летний местный житель облил жену воспламеняющейся жидкостью из-за возникших в ходе ссоры «неприязненных отношений». В доме произошло возгорание. В результате погибли 28-летняя жена подозреваемого и три дочери 1 год, 5 и 6 лет. Сам подозреваемый и находившаяся в гостях женщина госпитализированы с ожогами в Шегарскую районную больницу. Их состояние оценивается врачами как тяжелое.

По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 79 кв.метров. В результате сгорела веранда, деревянная обрешетка крыши дома, прогорели о обрушилось потолочное перекрытие, снаружи обгорела стена дома со стороны веранды, выгорело внутри квартиры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п.«а»,«в»,«е» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом).

На месте работает следственно-оперативная группа. Допрошены подозреваемый и потерпевшая, назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертизы, допрашиваются свидетели.

Расследование уголовного дела продолжается.

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