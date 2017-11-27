В Томске должник спрятал машину от приставов у здания их ведомства

27 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Томич попытался спрятать автомобиль от судебных приставов, припарковав его за углом здания, где располагается ведомство, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Мужчина задолжал банку 70 тыс. рублей. Денег на его счетах не оказало, как и источников дохода. Однако у него была иномарка - Toyota Camry 2005 года выпуска. Судебные приставы вынесли постановление о запрете регистрации авто. Таким образом должник не смог бы его продать или передать кому-то.

Для оплаты долга мужчину вызвали на прием. Судебным приставам он сказал, что не имеет возможности выплатить долг. На вопрос, как добрался до отдела в Академгородке ответил - на общественном транспорте.

Пристав взял паспорт должника, чтобы снять ксерокопию, а заодно и проверить, не лукавит ли мужчина. В одном из окон пристав увидел искомый автомобиль, припаркованный у противоположного торца здания.

На иномарку сразу же был наложен арест, после чего авто оставили на ответственное хранение владельцу. Не исключено, что гражданин все-таки выплатит долг, так как через несколько дней после ареста он принес первые 10 тыс. рублей.

Тэги/темы: