В Томске стартовал прием заявок на Международный фестиваль дебютных фильмов и журналистских практик

27 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

До 1 декабря можно заполнить заявку для участия во II Международном Томском студенческом фестивале дебютных фильмов и журналистских практик Good Stuff.

Как сообщают организаторы, для участия в конкурсе приглашаются студенты 1−4 курсов, магистранты различных вузов России и зарубежья.

“В прошлом году у нас на факультете журналистики появилась идея, как нам переформатировать День практики, чтобы стимулировать наших студентов практиковаться в редакциях круглый год, а не только в летний период. И почему только наших? — Всех. Первый опыт проведения конкурса признан удачным. Цель конкурса — мотивировать молодых журналистов лучше готовиться к стажировкам и быть более амбициозными, ставя перед собой не только учебные, но всё более сложные творческие задачи», — Рассказал Заведующий кафедрой телерадиожурналистики Юрий Ершов.

Студенческие работы оценят эксперты: создатель региональной телекомпании ТВ-2 Аркадий Майофис, сценарист документальных фильмов Наталья Ким, мультимедийный редактор Русской Службы Би-Би-Си и выпускник Лондонской Школы Экономики Николай Воронин.

“Учиться журналистике надо на практике. Писать и читать вслух, снимать и показывать — и так тысячи раз до получения нужного эффекта. Good Stuff — это дверь в мир молодого телевидения и кино, отличная возможность увидеть своими глазами, что делают, о чем думают и на что надеются студенты-журналисты. География конкурса все время растет, также, как и мастерство и спектр интересов его участников: сумасшедших, неравнодушных, перспективных, активных. Добро пожаловать в их мир”- сказал Декан факультета журналистики ТГУ Илья Мясников.

Узнать подробнее о событии можно на сайте и в группе мероприятия ВКонтакте.

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