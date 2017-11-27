В этом году в Томске будет больше ёлочных базаров

27 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Планируется, что в этом году в Томске будет работать около 50 ёлочных базаров. Часть из них откроется 10 декабря, остальные - с 15, сообщает пресс-служба мэрии.

Районные администрации определили места, где томичи смогут приобрести новогодние деревья. К традиционным местам торговли елями добавились дополнительные: елочные базары в 2017 году впервые будут обустроены по ул. Нефтяная, 1, ул. Нахимова, 8 (Нахимовский рынок) и ул. Сибирская, 111 Б.

Жители Кировского района смогут купить елки по адресам: ул. Нефтяной,1, 4, Мокрушина, 9 – пл. Кукина, Карташова, 42, Елизаровых, 41, Нахимова, 8, 15, Ф. Лыткина, 1, Б. Хмельницкого, 43, Учебной, 48а, пр. Кирова, 37, 37/1, 38, а также на Богашевском тракте, 26.

В Ленинском районе базары расположены на ул. Ф. Мюнниха, 8, 79-й Гв. Дивизии, 13в, К. Ильмера, 13, Интернационалистов, 9, пр. Ленина, 165 и Мира, 21, 27, 40, пер. Дербышевский, 26а.

Большинство торговых точек в Октябрьском районе начнут работу 10 декабря. Они будут действовать на следующих территориях: ул. Бирюкова, 26, И.Черных, 123а, Иркутский тракт, 61, 112, 179, Мичурина, 2а, Ивановского, 22, П. Нарановича, 10, Пушкина, 21д, 25а, С.Лазо, 3, 15 (ТЦ «Спектр»).

В Советском районе работа елочных базаров будет организована по ул. Красноармейская, 44, Енисейская, 32б, Киевская, 13, Сибирская, 111 Б, пр. Фрунзе, 119е, 119з, 152.

В сообщении отмечается, что цены, установленные предпринимателями, будут варьироваться от 500 до 1500 рублей.

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