В Томске грабитель проломил стену салона и украл техники более чем на 400 тыс. рублей
27 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Томские полицейские задержали подозреваемого в краже из салона сотовой связи на сумму более 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, 30-летний томич проломил стену салона и похитил 19 сотовых телефонов и 5 планшетных компьютеров, а затем скрылся. Причиненный злоумышленником ущерб оценивается в более чем 420 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь ранее судимому подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы.
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