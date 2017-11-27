ТГУ объединит зачетки и банковские карты студентов и сотрудников

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Лаборатория цифровой экономики Томского госуниверситета разрабатывает кампусные карты студентов и сотрудников университета, которые объединят функции банковской карты, зачетки, пропусков. Рабочий прототип ученые планируют представить весной 2018 года, сообщает пресс-служба вуза.

По словам разработчиков, кампусная карта будет выглядеть как небольшой брелок, хотя можно сделать ее в любой форме: в виде запонок для рубашки, кольца, или chip nail – такой чип прикрепляют к ногтю, а сверху накладывают слой лака. На карте установят приложение банка, клиентом которого студент является, с помощью нее можно оплачивать покупки на территории кампуса. Карту синхронизируют с мобильным устройством, которое выступит как средство коммуникации с банком.

У карты появится функции зачетки – в нее будет заноситься информация о сданных сессиях. Документооборот также будет проходить с помощью кампусной карты – студент сможет быстро получить справку об учебе в университете или об успеваемости.

Планируется, что карта выступит пропуском в общежития и библиотеку, будет выполнять функции библиотечной карточки.

«Мы живем в цифровом мире, он нас окружает. В этой карте мы соберем существующие технологии воедино. Мы пытаемся выстроить структуру взаимоотношений всех участников университетской системы, переложить «на цифру». В университете есть база данных пользователей, но мы идем дальше», – рассказывает заведующий лабораторией цифровой экономики Александр Ильин.

Лаборатория цифровой экономики ТГУ была создана в начале этого учебного года. В лабораторию помимо ученых университета вошли практикующие разработчики: руководитель томского офиса компании MultiPass Александр Баранов, известный разработкой одного из первых в мире гаджетов для бесконтактной оплаты; разработчик продуктов на блокчейне Сабир Шайхисламов; менеджер по развитию блокчейн-платформы Universa, автор телеграм-каналов о стартапах, блокчейне и ICO Николай Федоровский. Заведующим лабораторией является директор компании «Томский региональный платежный сервис» Александр Ильин.

«В проекте кампусной карты мы собрали компетенции разных участников, специализирующихся в разных сферах. Например, у меня – платежные сервисы, у Александра Баранова – технологии оплаты, идентификаторы. И мы применяем наши знания на деле. Реализацией проектов лаборатории займется малое инновационное предприятие ТГУ «Цифрономика», которое создается в настоящее время», – говорит Александр Ильин.

Сейчас сотрудники лаборатории исследуют кампус, чтобы определить, какие сервисы нужно объединить в кампусную карту. Они формулируют техническое задание, дорожную карту для областной администрации и ученого совета ТГУ. Далее лаборатория планирует найти инвесторов, готовых профинансировать создание карты. Несколько крупных компаний и банков уже готовы сотрудничать, ведутся переговоры. Весной 2018 года лаборатория планируют представить рабочий прототип.

Тэги/темы: