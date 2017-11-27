Воспитательница детсада в Томской области, насильно кормившая ребенка, стала фигуранткой уголовного дела

27 ноября 2017 / Томский Обзор

Насильное кормление ребенка воспитательницей детского сада N40 в городе Северске расследуют в рамках уголовного дела, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — отметили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось, в середине ноября в интернете появился видеоролик, на котором воспитатель в детсаду насильно кормит девочку, при этом она кричит на ребенка «глотай», «не хочешь по-хорошему?». По данным местных СМИ, видеоролик в интернет выложила женщина, работавшая в северском детсаду N40 няней, за что была уволена руководством учреждения.

Позднее администрация Северска сообщила, что группы раннего возраста в детсадах будут оборудованы видеокамерами. Их установка начнется уже в начале 2018 года, на эти цели из городского бюджета планируется выделить 3,5 млн рублей.

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